أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

استقرت أسعار المشغولات الذهبية، خلال بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأحد 15 أكتوبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، عند سعر 2275 جنيهًا لسعر الجرام الواحد، من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2275 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2600 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2383 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1950 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1516 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1300 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 975 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 18200 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1862 دولارًا للأوقية.