أمريكا: غالبية الفلسطينيين لا علاقة لهم بـ"حماس"

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه لا يمكن إغفال أن أغلبية الفلسطينيين لا علاقة لهم بـ "حماس" وهجمات "طوفان الأقصى"، فيما يدخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه التاسع على التوالي، وفق روسيا اليوم.

وقال بايدن: "لا يمكننا أن نغفل حقيقة أن الأغلبية العظمى من الفلسطينيين لا علاقة لها بحماس وهجماتها الشنيعة".

وبحسب ما ذكرته شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن مصادر، فإن الرئيس الأمريكي يتلقى تقارير يومية عن تطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وأشارت الشبكة إلى أن "الرئيس جو بايدن تلقى تحديثات مستمرة حول الوضع في الشرق الأوسط طوال أمس ويستمر في تلقي المعلومات اليوم".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخشى ألا يكون لدى السلطات الإسرائيلية أي فكرة عن مستقبل قطاع غزة بعد غزو واسع النطاق.

وأشارت الوكالة إلى أن الإدارة تشعر بالقلق أيضا من أن الحكومة الإسرائيلية ليست مستعدة لعواقب غزو واسع النطاق، يمكن أن يبدأ في أي لحظة بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي الانتقال إلى المرحلة الثانية من عملياته العسكرية ضد قطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي مساء السبت، أن الجيش يستعد لتوسيع نطاق الهجوم وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية، التي تشمل، هجوما مشتركا ومنسقا من الجو والبحر والبر.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، حيث تقوم الطائرات الحربية بتوجيه غارات جوية على جميع أنحاء القطاع، مخلفة دمارا واسعا في منازل المواطنين.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 2215 قتيلا بينهم ما لا يقل عن 700 طفل و400 امرأة، وإصابة أكثر من 8800 مواطن بجراح مختلفة منهم أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة.

ويذكر أنه فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.