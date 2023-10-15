بالأرقام.. الفشل يطارد مانشيتي في بداية مشواره مع المنتخب السعودي

فشل الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني الجديد لـ المنتخب السعودي تقديم البداية المنتظرة في مستهل مشواره مع الصقور، وذلك بعد توليه المهمة عقب رحيل المدير الفني باتريس كارتيرون.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل شهرين تعاقده مع المدير الفني مانشيني لتولي مهمة قيادة الصقور، تمهيدًا لمشاركة الأخضر في بطولة كأس أمم آسيا التي ستنطلق في شهر يناير من العام المقبل.

وخاض المنتخب السعودي حتى الآن 3 مواجهات ودية تجريبية تحت قيادة مدربه الجديد الذي فشل في تقديم أوراق اعتماد ولم ينجح في تحقيق أي انتصار يرسل من خلاله بريق أمل للجمهور السعودي.

وجاءت نتائج المنتخب السعودي بقيادة مانشيني كالأتي :

هزيمة 3-1 ضد كوستاريكا

هزيمة 1-0 ضد كوريا الجنوبية

تعادل 2-2 ضد نيجيريا

وسجل المنتخب السعودي تحت قيادة مانشيني 3 أهداف فقط في المواجهات الثلاثة التي خاضها، بمعدل هدف كل مباراة، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف وهو ما يكشف عن الهجوم المتواضع وتراجع الدفاع.

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن تفكير اتحاد الكرة السعودي في إنهاء التعاقد مع المدرب الإيطالي والبحث عن بديل مناسب، إلا أن ضيق الوقت يقف عائقًا أمام الاتحاد مع اقتراب بطولة أمم آسيا التي ستنطلق مطلع العام المقبل.

موعد مباراة السعودية ومالي

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة مالي يوم الثلاثاء المقبل في رابع تجارب الأخضر الودية، حيث تعقد الجماهير السعودية الآمال على تقديم مستوى أفضل لاستعادة الثقة قبل تصفيات كأس العالم 2026، وبطولة كأس أمم آسيا 2024.