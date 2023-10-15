إصابة جديدة تزيد أوجاع مانشستر يونايتد

تعرض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لصدمة، وذلك بعد إصابة نجمه البرازيلي كاسيميرو، مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وتعرض كاسيميرو للإصابة، خلال تعادل البرازيل وفنزويلا 1-1، في تصفيات كأس العالم 2026 يوم الجمعة.

وقال مانشستر يونايتد في بيان، عبر موقعه الرسمي، إن كاسيميرو تعرض لكدمة في كاحله خلال مباراة فنزويلا.

وأضاف يونايتد: "لم تتضح حتى الآن مدى خطورة الإصابة، ولا نعرف ما إذا كان اللاعب سيشارك مع البرازيل يوم الأربعاء ضد باراجواي أم لا".

كاسيميرو

ويُعد كاسيميرو، أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب الهولندي إيريك تين هاج، الذي سيكون من الصعب خسارته" بسبب معاناة الشياطين الحمر من تراجع النتائج منذ بداية الموسم.

تحدث مدرب البرازيل فرناندو دينيز عن الإصابة، قائلا: "كاسيميرو غادر الملعب لأنه تعرض لضربة في كاحله، وهو من طلب الرحيل".

ويخشى تين هاج من انضمام البرازيلي، إلى قائمة المصابين في مانشستر يونايتد، الذين يحتاجون إلى وقت طويل للتعافي، والتي تضم الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز ولوك شو وآرون وان بيساكا ورافائيل فاران وسيرجيو ريجولين وتيريل ملاسيا وكوبي مايانو وأماد ديالو.

شارك كاسيميرو مع مانشستر يونايتد، في 11 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم، سجل فيها 4 أهداف، متصدرًا ترتيب هدافي فريقه، وصنع هدف واحد.