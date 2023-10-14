عادات صحية لا تعرفها تمنع أمراض القلب بعد سن الـ 50

توصي طبيبة أمراض قلب وأوعية دموية بضرورة اتباع نظام غذائي متوسطي وممارسة التمارين الرياضية والهوائية مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات، والتجوال في الهواء الطلق لمدة 30-60 دقيقة يوميًا، ولمدة 5 أيام على الأقل أسبوعيًا، وذلك حفاظًا على صحة القلب، مشيرة إلى أنه من المهم الحركة الدائمة وتقليل فترات الجلوس والخمول البدني.

ووفقًا لما ذكره موقع Gazeta.Ru، تلعب حمية البحر الأبيض المتوسط الغذائية دورًا مهمًا، في حماية صحة القلب، كذلك تناول الدهون المشبعة واستبدالها بالدهون غير المشبعة، والإكثار من تناول المواد الغذائية النباتية الغنية بالألياف الغذائية، بالإضافة إلى تناول الأسماك الدهنية على الأقل مرة في الأسبوع والتقليل من استهلاك الملح والكربوهيدرات البسيطة.

في الوقت نفسه، حذرت الطبيبة من التدخين، موصية بضرورة تقليل عدد السجائر التي يدخنها الشخص يوميًا، كما أشارت إلى ضرورة تعلم كيفية "الزفير" في المواقف العصيبة، وضرورة أخذ استراحة من العمل أو التحول إلى نشاط آخر.

وشددت أيضًا على أن النوم الصحي مهم جدًا لصحة القلب، مشيرة إلى أنه يجب ألا تقل عدد ساعات النوم عن 7 ساعات في اليوم، لأن الجسم يحتاج إلى وقت لاستعادة قواه، كما لا يجب إهمال الفحوصات الطبية المنتظمة التي يجريها الأطباء، لتحديد عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية والسيطرة عليها مبكرًا في الوقت المناسب.