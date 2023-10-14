علاء عز :تخفيض سعر السكر إلى ٢٧ جنيها والزيت الخليط ٤١ وتخفيض منتجات الألبان والمكرونة والعدس ٢٥%

رصدت غرفة عمليات الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل بالتنسيق مع عمليات غرف المحافظات، تخفيض أسعار السلع الأساسية باسواق المحافظات بداية من اليوم السبت 14 أكتوبروالتي تشمل الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، السكر، وزيت الطعام، والأرز، والتي تم توزيعها من خلال سلاسل الإمداد الطبيعية لكل شركة لضمان توافرها بكافة ربوع مصر، والمبادرة تستهدف خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة من 15% حتى 25% والسيطرة على الزيادة في الأسعار ولا سيما أسعار المنتجات الغذائية بعد ارتفاعاتها المتتالية خلال الأيام الماضية، والتي تأكد تطبيقها في جميع السلاسل والمحال التجارية بكل المحافظات.

انخفاض أسعار السكر



وكشف الدكتور علاء عز، أمين العام للاتحاد الغرف التجارية، ان غرفة العمليات رصدت انخفاض أسعار السكر الى 27 جنيها للكيلو وتوافره بالكميات التي يحتاجها كل مواطن دون حد اقصى للشراء، كما انخفضت أسعار كافة أنواع الزيوت، حيث انخفضت أسعار كرتونة الزيت الخليط تحتوى على 12 عبوة زنة العبوه 0.700 لتر الى 370 جنيها مقابل 463.68 بسعر 32 جنيها للعبوة، ويصل سعر لتر الزيت ضمن المبادرة الجديدة حوالي 41 جنيها بخصم يصل إلى 20 % قياسا على الأسعار الحالية، مضيفا أن المنتجات مطبوع عليها السعر، والحد الأقصى لسعر التجزئة مطبوع على السلعة نفسها ولا يمكن التلاعب به.

وأشار إلى أن أسعار الفول انخفضت أيضا بنسبة 25% والعدس بنسبة 21%، والمكرونة من 15حتى ـ18%، وكذلك منتجات الألبان بنسبة 15% أما الألبان انخفضت بنسبة 11%، وهذه النسبة تنطبق على كل الأنواع، وكذلك انخفض الزيت الخليط بنسبة 15 حتى 20 %.

كما بدأت المنافذ الجمركية بالموانئ تطبيق قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر، حيث تضمن القرار إعفاء واردات بعض السلع الخاضعة للبنود الجمركية من الضريبة الجمركية، منها الألبان، والزبد، والجبن، والشاى، ودهون وشحوم زيوت حيوانية ونباتية مهدرجة، والسكر، والمكرونة، والأدوية، ومحضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات، والدواجن، واللحوم من طيور الدواجن، وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصائل الأبقار والضأن والماعز، طازجة أو مبردة أومجمدة