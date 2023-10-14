حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة قنا

شنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة خالد بهيج نائب رئيس مجلس المدينة، حملة إشغالات مكبرة على مستوى المدينة، أسفرت عن تحرير عدد ٢١ محضر إشغال طريق ، تحرير عدد ٣ محاضر مخالفة رسوم محلات.

كما تم إزالة عدد ٢٠ إشغال تعديات على الطريق العام مما يعيق حركة المواطنين .

الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التى تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والطرق العامة والميادين للتأكد من خلوها من اى مظاهر للتعدى حفاظا على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضارى اللائق .