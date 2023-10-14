على ابن قنا الخامس جمهوريا في الكاريكاتير

حصل علي محمد جمال الطالب بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة سيدي عبد الرحيم الإعدادية بنين بقنا التابعة لإدارة قنا التعليمية، على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة رسم الكاريكاتير التي ينظمها مكتب مستشار الصحافة المدرسية والإعلام التربوي بالوزارة .

من جهته هنأ الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الطالب المبدع علي و محمود مرغني موجه عام الصحافة بالمديرية وصابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية ، وأثنى على كل من أخلص في عمله ومد يد العون لتنمية وتدريب المبدعين من الطلاب والطالبات في مجالات الصحافة المدرسية وغيرها من الأنشطة التربوية التي تحفز الطالب للمشاركة في العملية التعليمية و تنمي لديه مهارات التفكير والإبداع و التفرد .

يذكر أن الأندية الصيفية لتعليم قنا حققت المركز الثاني في التربية الفنية والثالث في التربية الموسيقية على مستوى الجمهورية.