إزالة حالة تعد بالنباء دون ترخيص في نجع حمادي

تمكنت المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة.

حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالفا للقانون بزمام قروى الغربى بهجورة، وتم فك شدة خشبية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالفين.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أن الازالة عبارة عن شدة خشبية للدور الاول على مساحةخمسة وسبعون مترا تقريبا .

موضحا أن هذا يعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون ، بزمام الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة وتم فك الشدة الخشبية.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.