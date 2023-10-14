نجع حمادي تنفيذ إزالة تعد بداير الناحية بقرية الحلفاية

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، اليوم السبت، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة.

حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالفا للقانون بزمام قروى الحلفاية، بحضور ياسر عبد العليم رئيس مجلس قروى الحلفاية، تمت الازالة حتى سطح الارض ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالفين.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الازالة عبارة عن اسوار بالطوب الابيض البلوك ومونة الاسمنت على مساحة قيراطين تقريبا، موضحاً أن هذا يعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون ، بناحية داير الناحية بزمام الوحدة المحلية لقرية الحلفاية وتمت الازالة حتى سطح الارض، مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

وشدد على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.