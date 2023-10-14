إزالة 5 حالات تعد على الأراضي بقرية أولاد نجم بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، اليوم السبت، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة.

وتم تنفذ إزالة بناء مخالفا للقانون بزمام قروى اولاد نجم بهجورة برئاسة اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، وبحضور كلا من طلعت على عبد الشافى، وعماد الدين محمود نائبا رئيس المركز وحسام مبارك رئيس مجلس قروى اولاد نجم بهجورة وقسم الاشغالات بالمركز والوحدة الزراعية بالقرية .

وشنت الوحدة المحلية حملة ازالة مكبرة على مخالفات المبانى بزمام قروى اولاد نجم بهجورة، و تم الازالة حتى سطح الارض مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالفين .

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الازالة عبارة عن اسوار بالطوب الابيض البلوك ومونة الاسمنت وبيانها كلاتى :- اربع حالات ازالة فورية كل حالة على مساحة واحد قيراط تقريبا، بالاضافة الى الحالة الخامسة على مساحة قيراطين بناء داخل الكتلة السكنية .

ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون ، بزمام الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم بهجورة وتمت الازالة حتى سطح الارض.

وأشار إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.