السمنة قبل وأثناء الحمل تهدد حياة الأمهات.. طبيبة تحذر من كارثة مستقبلية

حذرت دراسة أمريكية حديثة من أن السمنة قبل أو أثناء الحمل هي السبب الجذري الحقيقي لإصابة الأمهات بأمراض القلب والأوعية الدموية مستقبلًا على المدى البعيد.

ووفقًا لما ذكره موقع "hindustantimes"، استخدمت الدراسة بيانات من دراسة صحة القلب لمتابعة مستقبلي 4,216 امرأة حامل لأول مرة منذ المراحل المبكرة من الحمل وحتى متوسط 3.7 سنة بعد الولادة، ففي الزيارة الدراسية الأولى للحمل المبكر، كان متوسط عمر الأم 27 عامًا، وكان لدى 53% منهن مؤشر كتلة جسم طبيعي، وكانت 25% منهن يعانين من زيادة الوزن و22% منهن يعانين من السمنة.

وجاء ذلك بالمقارنة مع أولئك الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم طبيعي في بداية الحمل، فإن الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة لديهم خطر أكبر للإصابة باضطرابات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

وبدورهم، حاول باحثو الدراسة يفهموا بشكل أفضل الارتباط بين سمنة الأمهات، واضطرابات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل وغيرها من نتائج الحمل الضارة، وصحة القلب والأوعية الدموية بعد عدة سنوات من الولادة، فكانت فرضيتهم هي أن مضاعفات الحمل قد تكشف هذه الأشياء، لأن الحمل هو اختبار إجهاد طبيعي للقلب.

وأضافت الطبيبة الرئيسية في الدراسة: "نحن بالتأكيد لا نريد أن نوصي بإنقاص الوزن أثناء الحمل ولكننا نريد أن نوصي بالمشورة والمراقبة من أجل زيادة الوزن المناسبة أثناء الحمل"، فالنساء الحوامل يمكنهن الحد بأمان من زيادة الوزن طوال فترة الحمل عن طريق تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة بشكل معتدل.