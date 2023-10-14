عائلات فلسطينية سقطت من السجل المدني نتيجة الإبادة الجماعية من إسرائيل

كشف دياب اللوح، السفير الفلسطيني لدى مصر، إن دولة الاحتلال تقوم بحرب إبادة جماعية ولكن الشعب الفلسطيني مرابط على أرضه وتلقى تهديدات بإخلاء ليس فقط الجزء الشمالي من القطاع ولكن كل القطاع، مؤكدا أن 1.2 مليون فلسطيني يرفضون التهجير.

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وتابع سفير فلسطين لدى مصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أمريكا وبريطانيا حركتا البارجات والسفن الحربية إلى شاطئ البحر المتوسط قبالة سواحل غزة.



ولفت إلى أن إسرائيل تقوم بحرب إبادة جماعية ولكن الشعب الفلسطيني مرابط على أرضه وتلقى تهديدات بإخلاء ليس فقط الجزء الشمالي من القطاع ولكن كل القطاع، مؤكدا أن 1.2 مليون فلسطيني يرفضون التهجير.



وشدد دياب اللوح، السفير الفلسطيني لدى مصر، على أن هناك عائلات فلسطينية سقطت من السجل المدني ومناطق جغرافية سقطت من الخريطة الجغرافية بعد تدميرها.



وقال إن الجيش الإسرائيلي لا يحارب جيشا وإنما المدنين والنساء والأطفا، قائلا: ندق ناقوس الخطر ونقرع الخزان أمام المجتمع الدولي ليس لوقف العدوان وإنما لوضع حدا لهذا الاحتلال.



وأردف: نرفض التهجير والخروج من أرضنا ونرحب أن نأتي لمصر ضيوفا وزوارًا، ولكن لن يتم تهجير 1.2 مليون فلسطيني من أرضهم، مشيدا بجهود الرئيس السيسي لحقن دماء الشعب الفلسطيني والحصول على حقوقه وإقامة دولته.



وأوضح أن هناك أيام ولحظات أصعب من تلك التي مرت خلال الأسبوع المنقضي، تنتظر الشعب الفلسطيني من المحتل الذي يريد ضم 61 % من الضفة الغربية إلى إسرائيل دون سكان وهذا لن يحدث ولن يتم تكرار أخطاء الماضي وباقون في أرضنا مهما كلفنا من ثمن.



واختتم دياب اللوح، السفير الفلسطيني لدى مصر، أن الرئيس محمود عباس متمسك بالثوابت الفلسطينية في مواجهة المخطط الصهيوني القديم الجديد لتفريغ غزة من أهلها.

