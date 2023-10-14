نشرة الحوادث| إحالة أوراق بائع للمفتي ..وحبس 10 متهمين بسرقة تاجر أقمشة

يرصد موقع الوفد خلال السطور التالية أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم السبت وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاء الأخبار على النحو التالي.



إحالة أوراق بائع متجول لفضيلة المفتي بتهمة إزهاق روح حارس بالمنصورة

أمرت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الخامسة"، اليوم السبت، إحالة أوراق بائع متجول لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه شنقا، وذلك بعد اتهامه إزهاق روح حارس مدرسة بقرية ميت العز مركز ميت غمر أثناء تصديه لمحاولة سرقة حنفيات دورة مياه المدرسة، وتحددت جلسة 16 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار ممدوح عبد الدايم، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد كمال الخولي، وأحمد على المشد، وتامر محمد مرسى، وسكرتارية رمضان السيد الدياسطي، وعماد حمدي الجميل، في القضية رقم 10529 لسنة 2023 مركز ميت غمر والمقيدة برقم 1019 لسنة 2023، كلي جنوب المنصورة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أبريل الماضي عندما تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر بالعثور على جثة شخص مقتولا داخل مدرسة كفر ميت العز الابتدائية.

وثبت في أمر الإحالة أن المتهم دلف إلى المدرسة بواسطة السور واستولى على المنقولات محل الاتهام الثاني، ورؤيته للمجني عليه كمن له، وترصد به وما أن ظفر به حتى أجهز عليه، وكال له عدة ضربات بماسورة حديدية حتى خارت قواه، وأطبق على عنقه بتلك الماسورة محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.



حبس 10 متهمين بسرقة تاجر أقمشة 4 أيام على ذمة التحقيقات



أمرت النيابة العامة بحبس 10 متهمين بسرقة مبلغ وقدره مليون جنيه من تاجر أقمشة بالأسلحة النارية على طريق أسيوط الصحراوي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط المتهمين بتهديد تاجر أقمشة بالأسلحة النارية والاستيلاء منه على مبلغ مليون جنيه على طريق أسيوط الصحراوي.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات، وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد تمكنت أجهزة الامن بالجيزة من ضبط المتهمين بتهديد تاجر أقمشة بالأسلحة النارية والاستيلاء منه على مبلغ مليون جنيه على طريق أسيوط الصحراوي.

وتعود بداية الواقعة بتلقى مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بلاغا بأنه حال استقلال تاجر أقمشة، مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط سيارة أجرة "ميكروباص" صحبة مجموعة من الركاب بطريق أسيوط الصحراوى الشرقى بدائرة المركز.

و اعترض طريقهم سيارتين وترجل منهما أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقاموا بتهديدهم واستولوا منه على مبلغ مالى (مليون و150 ألف جنيه) وفروا هاربين.

بالتقنين والفحص تم تحديد مرتكبى الواقعة، 10 أشخاص، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 9 من المتهمين وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار،3 محدث صوت، سلاح أبيض، 3 سيارة " اثنين منهم مُستخدمين فى ارتكاب الواقعة وجزء من المبلغ المالى المسروق.

تأجيل مُحاكمة مُتهم في "أحداث الثأر بالصف"

أصدرت الدائرة الثانية إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم بدر، قراراً بتأجيل إعادة مُحاكمة مُتهم في قضية الخلافات الثأرية في الصف لجلسة 11 نوفمبر للمُرافعة.



وبدأت الواقعة بتلقي مركز شرطة الصف بلاغاً بشأن اشتباكات بين عائلتي علام وأبو منصور، وتبين بالفحص قيام شخص في عائلة علام بإطلاق النار على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الثأر.

وتسبب الحادث في إشعال شرارة النار للخلاف الذي اشتد فيما بعد، حيث قامت عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة الغريم وأشعلوا الحرائق في مزارعهم ومنازلهم.

وترتب على الواقعة إصابة 8 أشخاص، وحاول الوسطاء حل الخلاف بين العائلتين دون جدوى، حيث صممت عائلة علام على الثأر.

تأجيل مُحاكمة معتز مطر وآخرين في تمويل الإرهاب

أجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، مُحاكمة معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع وعبد الله الشريف و14 متهماً آخرين بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، لجلسة 21 أكتوبر لاستكمال المُرافعة.



وأسندت النيابة العامة للمُتهمين انهم تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

كما يوُاجه المُتهمون تُهمة إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

وشملت الاتهامات الاتهام بالإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولي كلا منهم قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

