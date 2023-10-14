تصفح الهاتف قبل النوم ليلًا يسبب كارثة.. أطباء يحذرون

حذرت دراسة أسترالية من أن تصفح الهاتف قبل النوم يؤثر سلبيًا على الصحة العقلية، حيث إن الأشخاص الذين يتعرضون لكميات كبيرة من الضوء ليلًا كانوا أكثر عُرضة لخطر الإكتئاب، في حين أن الذين يتعرضون له أثناء النهار لديهم خطر أقل.

ووفقًا لما ذكره موقع "ميديكال إكسبريس" الطبي، فحصت الدراسة أكثر من 80 ألف شخص لمعرفة مدى تعرضهم للضوء والنوم والنشاط البدني والصحة العقلية، ليجدوا أن تأثير التعرض للضوء ليلاً كان أيضًا مستقلاً عن النشاط الديموغرافي والجسدي والموسم والتوظيف.

وحسبما أفاد باحثو الدراسة، سيكون للنتائج تأثير مجتمعي كبير، فبمجرد أن يفهم الناس أن أنماط تعرضهم للضوء لها تأثير قوي على صحتهم العقلية، يمكنهم اتخاذ بعض الخطوات البسيطة لتحسين صحتهم، فالأمر يتعلق بالحصول على ضوء ساطع في النهار والظلام في الليل، مشددين على أهمية الحصول على أكبر قدر ممكن من الضوء الساطع في اليوم حيث أن ضوء النهار ضروري للصحة العقلية.