السبت 14 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

باحث استراتيجي: نزوح الفلسطينيين لمصر مخطط إسرئيلي واضح

غزة
غزة

قال الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية شادي محسن، أن هناك تعنت كبير من قبل الحكومة الأسرائيلية، في قطع الإمدادات عن السكان في قطاع غزة.

نزوح الفلسطينيين

أضاف محسن، خلال مداخلة بقناة "اكسترا نيوز"، أن تهجير سكان قطاع غزة للجنوب، رسالة واضحة من الكيان الصهيوني للنزوح على مصر، وهذا مخطط واضح للحكومة الإسرائيلية.

 

وأوضح، أن خطورة مخطط التهجير من قبل الحكومة الإسرائيلية، ما هو إلا محو للقضية الفلسطينية، وعن مدى نجاحه استبعد الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن يحدث ذلك، وهذا ما أكد علية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مواد متعلقة

الأونروا تصدر نداء عاجلا لحماية المدنيين في غزة

‫كتائب القسام تعلن قصف اسدود برشقة صاروخية ردا على استهداف ‫المدنيين في غزة
الجريدة الورقية