الطائي يفوز على الخلود استعدادًا لمباراة الشباب في دوري روشن

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي الفوز على نظيره الخلود المنافس بدوري يلو، بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الحتماوي بحي مشار، لتجهيز اللاعبين قبل استكمال مباريات الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" خلال فترة التوقف تزامناً مع أيام فيفا.

الطائي يفوز على الخلود وديًا استعدادًا لمواجهة الشباب

وسجل اللاعب الكرواتي ماركو دوجانيتش مهاجم الطائي هدف الفريق الوحيد في مجريات الشوط الاول من اللقاء، قبل العودة للتدريبات الجماعية والاستعداد لمواجهة الشباب يوم السبت 21 أكتوبر 2023.

شارك سلمان المؤشر لاعب النادي الأهلي السابق في لقاء اليوم، وبدأ المدرب الروماني لورينت ريجيكامب للنادي الحائلي المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد البقعاوي، وحسين قاسم ومحمد الطوياوي وعبد الكريم السلطان وإبراهيم النخلي وعبد العزيز الحرابي وراكان الشملان والغاني بيرنارد مينساه والهولندي فيرجيل ميسيدان والروماني أندريه كورديا والكرواتي ماركو دوجانيتش.

يستعد نادي الطائي لمواجهة الشباب المقبلة في دوري روشن ضمن مواجهات الجولة العاشرة من مسابقة دوري المحترفين، ويحتل الطائي المركز الـ 16 في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، على الجانب الأخر نادي الخليج الذي يلعب في دوري يلو ويحتل المركز السابع بـ 11 نقطة، والذي يستعد لمواجهة القادسية، يوم الأربعاء بعد المقبل، لحساب الجولة الثامنة.