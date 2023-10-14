أحمد موسى: الجيش المصري مسؤول عن حماية أمننا القومي.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية و100 مليون مصري يدعمون القضية الفلسطينية ولا شك في هذا، معلقا: خلي العواطف والمشاعر على جمب.

الجيش المصري



وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، محدش يدفعك عشان تزق بلدك وجيشك عشان تدخل حرب، والجيش المصري مسئول عن حماية أمننا القومي ويتحرك عند أي تهديد للشعب أو الأمن القومي.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجيش المصري موجود ومنتشر في سيناء وبقوة كي يحمي بلدنا وحدودنا ومقدراتنا قولا واحد، وجيشنا موجود عشانا.

