عاجل
جيش الاحتلال يعلن مقتل 279 جنديا منذ اندلاع الهجمات
السبت 14 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أحمد موسى: الجيش المصري مسؤول عن حماية أمننا القومي.. فيديو

الجيش المصري
الجيش المصري

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية و100 مليون مصري يدعمون القضية الفلسطينية ولا شك في هذا، معلقا: خلي العواطف والمشاعر على جمب.

 

الجيش المصري


وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، محدش يدفعك عشان تزق بلدك وجيشك عشان تدخل حرب، والجيش المصري مسئول عن حماية أمننا القومي ويتحرك عند أي تهديد للشعب أو الأمن القومي.


وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجيش المصري موجود ومنتشر في سيناء وبقوة كي يحمي بلدنا وحدودنا ومقدراتنا قولا واحد، وجيشنا موجود عشانا.
 

مواد متعلقة

فرع "ماكدونالدز" البحرين يتبرع بـ100 ألف دولار لإغاثة شعب غزة

الجامعة العربية: انتهاكات إسرائيلية في غزة “جرائم حرب”
الجريدة الورقية