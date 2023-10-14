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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مطار الأقصر يختتم التدريب الصيفى لطلاب الجامعات والمعاهد

بوابة الوفد الإلكترونية

 

انطلاقاً من الدور المجتمعى للشركة المصرية للمطارات برئاسة الطيار أحمد منصور رئيس مجلس الإدارة، احتفل مطار الأقصر الدولى بختام الموسم التدريبى الصيفى ٢٠٢٣ لطلاب الجامعات والمعاهد.

يذكر أن الشركة المصرية للمطارات تقوم بتوفير برامج تدريبية عملية خلال عطلة الصيف لطلاب الجامعات والمعاهد بما يتوافق مع دراستهم النظرية بهدف إعدادهم لسوق العمل وفقاً لرؤية الدولة المصرية 2030، وبالفعل استعان المطار بنخبة من اكفأ العاملين بجميع التخصصات لتدريب الطلاب كلا حسب تخصص دراسته على الواقع العملى بالمطار، وفى نهاية الدورة التدريبية قدم الطيار هشام فريد مدير مطار الأقصر الدولى شهادات التدريب للطلاب وتمنى لهم النجاح والتميز فى الدراسة الجامعية ثم سوق العمل.

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