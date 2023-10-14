بعد عرضه في المهرجانات..نزوح لـ كندا علوش على شاشة منصة

شارك فيلم نزوح بطولة النجمة كندة علوش ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ضمن دورته الـ79 ،الذي أقيم العام الماضي 2022.

وقررت منصة شاهد عرض فيلم نزوح قريبًا،وبذلك يشهد العمل عرضه الأول عبر المنصات الالكترونية،وبعد عرض الفيلم في أكثر من 20مهرجان دولي من قبل منهم مهرجان لندن، مهرجان موسترا دي فالنسيا بإسبانيا، مهرجان ساو باولو، مهرجان طوكيو، مهرجان بوسان بكوريا الجنوبية، مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، ومهرجان أيام القاهرة السينمائية.

من المعروف أن تم طرح الفيلم بعدد من دور العرض السينمائية المصرية في الشهرين الماضيين، وحصد العديد من ردود الأفعال الإيجابية من قبل الجمهور والنقاد والمتخصصين.

تدور أحداث فيلم نزوح في سوريا، حول الصراعات التي نشبت بها في السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل إحدى الفتيات وتدخل في العديد من الصراعات خلال الأحداث، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها على الرحيل عن البلاد فيما يرفض زوجها التحول إلى لاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل، ويشارك بجانب كندة علوش في البطولة سامر المصري، والعمل من إخراج سؤدد كعدان.