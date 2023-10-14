رونالدو يعلق على الوصول لـ 1000 هدف: "هناك حجارة يجب كسرها"

علق كريستيانو رونالدو، لاعب المنتخب البرتغالي والنصر السعودي، على تحدي الوصول للهدف الـ 1000 في مسيرته الكروية.

وأكد رونالدو أن الوصول للهدف الـ 1000 لابد أن أصل لـ 900 قبل ذلك.

وكان رونالدو قد نجح في قيادة منتخب بلاده للفوز على سلوفاكيا بنتيجة 3/2، في المباراة التي أحرز خلالها الدون ثنائية.

تصريحات رونالدو

تحدث رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حيث قال: "بينتو تحداني في الوصول إلى 1000 هدف".

وأضاف: "هذا الأمر بالتأكيد سيكون صعبًا للغاية، لكن هذا الأمر يتعلق فقط بعقليتي والحوافز التي أقدمها لنفسي، في حالة معاملة جسدي بشكل جيد".

وعن الوصول للهدف الـ 1000 في مسيرته الكروية، قال رونالدو: "لننتظر ونرى، فحتى أصل إلى هذا الرقم من الأهداف، لابد أن أصل إلى 900 هدفًا أولًا".

وأكمل: "أظن أنني سأصل إلى الهدف 900، الآن أفكر دائمًا في الأهداف قصيرة المدى".

وأختتم بالتعليق على وصوله للهدف 900، فقال: "لدي ثقة في ذلك، لكن إحراز 1000 هدف، فهناك الكثير من الحجارة التي يجب كسرها".

الجدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي نجح في الوصول لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "اليورو 2024"، بعد الفوز على سلوفاكيا، بالأمس الجمعة.