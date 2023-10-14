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السبت 14 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نيكيتاه يكشف حقيقة مفاوضات اَرسنال مع إيفان توني

نيكيتاه
نيكيتاه

كشف إيدي نكيتياه لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي آرسنال، حقيقة الأنباء التي ترددت حول المفاوضات أجرتها إدارة الجانرز مع إيفان توني خلال الفترة الماضية.

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وشدد نيكيتاه على أنه لا يمكنه الحديث عن لاعب في فريق اَخر، حيث أشار إلى أنه يحاول مساعدة الفريق في كل لحظة يشارك فيها.

تصريحات نيكيتاه                  

تحدث نكيتياه في تصريحات لمجلة "فور فور تو" البريطانية، حيث قال: "التحدث مع المدير الفني والخطط التي كانت لديه ساعدتني كثيرًا".

وتابع: "كنت أعلم أنه يحتاج مني الكثير، تطورت وساهمت في نتائج إيجابية للنادي".

فيما علق على المفاوضات بين إدارة اَرسنال وأنتوني، فقال: "لا أستطيع التحدث عن لاعب في فريق آخر، هنا في اَرسنال نبحث عن مساعدة الفريق في كل دقيقة نشارك فيها".

وكان إيفان توني يقضى فترة الإيقاف التي تعرض لها لمدة 8 أشهر مع برينتفورد، بعدما انتهك قواعد المراهنات الخاصة بالاتحاد الإنجليزي، لكن سيكون اللاعب متاحصا في يناير المقبل.

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