الجامعة العربية: انتهاكات إسرائيلية في غزة “جرائم حرب”

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه تم رصد عدد من الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، التي يمكن وصفها بـ"جرائم حرب" على غرار التهجير القسري، لافتًا إلى أن هناك مخططًا إسرائيليًا لتهجير أهالي قطاع غزة قسريًا.

قطاع غزة

ووأضاف حسام زكي، خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية"، بأهمية التركيز على الوضع الإنساني ووقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الوقت الراهن، مشددًا على أن الجامعة تهدف لحشد الدعم السياسي للموقف الفلسطيني الذي يؤيده العرب، وتتواصل بشكل دائم مع الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.

وذكر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنه خلال الأيام الأولى من الأزمة، كانت هناك حالة وصفها بـ"الجنون الجماعي" على مستوى الدوائر الغربية في تأييد إسرائيل، مضيفًا أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لديها قدرة الضغط على إسرائيل.