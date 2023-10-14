جناح تشيلسي يكشف دور مبابي وصلاح في تطوير مستواه

كشف نوني مادويكي، جناح تشيلسي الشاب، دور الثنائي كيليان مبابي ومحمد صلاح في تطوير مستواه خلال الفترة الماضية.

وأكد مادويكي أنه يتابع تحركات مبابي وصلاح من خلال الفيديوهات التي يقوم محلل الفريق جيمس رايدر بقصها لمعرفة التحركات الصحيحة.

تصريحات مادويكي

تحدث مادويكي في تصريحات نقلتها صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، حيث قال: "دائمًا ما أنظر للأفضل، فالمحلل جيمس رايدر يقوم بقص مقاطع لـ مبابي وصلاح، لذلك أشاهدهما كثيرًا".

وتابع: "الطريقة التي يقومون بهت في التمرير داخل منطقة الجزاء، أو عندما يكون زميلهما في منطقة الجزاء مميزة".

وأردف: "الشيء الذي ينقصني في لعبة كرة القدم هي تسجيل الأهداف الأسهل، وأيضًا الأهداف من لمسة واحدة، هذا ما أحاول تطويره".

وأضاف: "أعرف أن التسرع شيء سلبي لدي، لذا لابد علي في بعض الأحيان أن أهدأ قليلًا في اللحظة الأخيرة، خذ نفسًا ثم سدد، يجب أن أواصل العمل فقط".

الجدير بالذكر أن مادويكي صاحب الـ 21 عامًا انتقل لصفوف تشيلسي قادمًا من أيندهوفن، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث لم يسجل سوي هدف واحد.