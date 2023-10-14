الزمالك يفوز على أسيوط في بطولة الجمهورية 2005

حقق فريق الزمالك لكرة القدم، على أسيوط بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء بالجولة السابعة لبطولة الجمهورية مواليد 2005.

جاءت أهداف الزمالك ياسين حافظ هدفين وأحمد خالد "السمبوك" وعمار ياسر بواقع هدف لكل منهما.

وشهدت المباراة أداء ممتاز من لاعبي الزمالك على مدار الشوطين، أثمر عن تسجيل أربعة أهداف وإضاعة فرص عديدة أخرى محققة كادت أن تضاعف النتيجة.

وبهذه النتيجة يمتلك الزمالك 20 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة.

وحرص إسماعيل يوسف، رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، وحسين عبداللطيف، نائب رئيس القطاعات، وجمال حمزة، المدير الفني للقطاع، وحازم إمام، نائب المدير الفني، على التواجد لمؤازرة اللاعبين في هذه المباراة، بجانب أعضاء اللجنة الفنية للقطاع على رأسهم أحمد عبدالحليم.

ويقود فريق 2005، محمد عبدالله مديرًا فنيًا، ومحروس السيد ومحمود نبيل محمود، مدربين مساعدين، محمد عبدالجواد، مدرب حراس مرمى، إبراهيم محمود إداريًا، ياسين السيد للعلاج الطبيعي ومحمد سيد للمهمات.