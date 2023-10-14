عاجل
الرئيس الأمريكي: نعمل مع الحلفاء لاستئناف تدفق المساعدات إلى غزة
السبت 14 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يفوز على أسيوط في بطولة الجمهورية 2005

زمالك 2005
زمالك 2005

 حقق فريق الزمالك لكرة القدم، على أسيوط بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء بالجولة السابعة لبطولة الجمهورية مواليد 2005. 

txt

الركراكي يعلن تشكيل منتخب المغرب أمام كوت ديفوار

 جاءت أهداف الزمالك ياسين حافظ هدفين وأحمد خالد "السمبوك" وعمار ياسر بواقع هدف لكل منهما.

 وشهدت المباراة أداء ممتاز من لاعبي الزمالك على مدار الشوطين، أثمر عن تسجيل أربعة أهداف وإضاعة فرص عديدة أخرى محققة كادت أن تضاعف النتيجة.

 وبهذه النتيجة يمتلك الزمالك 20 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة. 

 وحرص إسماعيل يوسف، رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، وحسين عبداللطيف، نائب رئيس القطاعات، وجمال حمزة، المدير الفني للقطاع، وحازم إمام، نائب المدير الفني، على التواجد لمؤازرة اللاعبين في هذه المباراة، بجانب أعضاء اللجنة الفنية للقطاع على رأسهم أحمد عبدالحليم.

 ويقود فريق 2005، محمد عبدالله مديرًا فنيًا، ومحروس السيد ومحمود نبيل محمود، مدربين مساعدين، محمد عبدالجواد، مدرب حراس مرمى، إبراهيم محمود إداريًا، ياسين السيد للعلاج الطبيعي ومحمد سيد للمهمات.

مواد متعلقة

مواعيد مباريات "طائرة الزمالك" في الدور التمهيدي لبطولة الدوري

الصيد يفوز على حدائق الأهرام بثنائية في دوري القسم الثالث لكرة القدم

الجريدة الورقية