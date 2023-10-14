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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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دبلوماسي: موقف دولي مولم في التعامل مع القضية الفلسطينية

جمال بيومي
جمال بيومي

كشف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن الجهود المصرية لمساندة القضية الفلسطينية، قائلا: إنه يأمل أن تنجح الجهود المصرية في مساعيها هذه المرة، لأن العملية معقدة للغاية، وهناك ما يسمى بسياسة الوجهين.

فلسطين 

وقال جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إنه يجب دعم حق الفلسطينيين في العيش وعدم قتل المدنيين وعدم تدمير المباني وفي نفس الوقت نحن أمام مجتمع يتسم بالنفاق لحد كبير لكن مصر والدول العربية التي لها باع في هذه القضية تحاول أن تحسن الظروف.

وأشار إلى أن أهم شيء هو الأرواح في فلسطين، موضحًا أن هناك 100 ألف مصري ضحوا بأرواحهم في سبيل هذه القضية منذ أحمس الذي ذهب لطرد الهكسوس من هذه الأرض وبعده صلاح الدين الأيوبي والحرب الصليبية، ومنذ نابليون الذي اقترح فصل الدول العربية في المشرق عن المغرب، متابعًا: "نحن أمام نفاق دولي مؤلم نتعامل معه".

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