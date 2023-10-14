محافظ الوادي الجديد يفتتح فعاليات "الملتقى التسويقي الثالث للتمور"

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الملتقى المصري الثالث لتسويق التمور، والذي يقام بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد خلال الفترة من 14 و 15 أكتوبر 2023، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وحنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور أحمد سامي نائب محافظ سوهاج، والسفير محمد مارم، سفير الجمهورية اليمنية، وشيخنا إمباكي القنصل العام لدولة السنغال بجدة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، ولفيف من القيادات التنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.



وقام الزملط، بجولة في العاصمة الإدارية لمحافظة الوادي الجديد، حيث تفقد بعد ذلك مشروع واحة الحرير شمال مدينة الخارجة، وهو مشروع استثماري زراعي متكامل يضم مزرعة نخيل تحتوي على 10 آلاف نخلة، ومزرعة سمكية، ومزرعة مصنع الحرير الطبيعي ومزرعة النعام والدفيئات الزراعية لإنتاج الخضار.

وأشاد الحضور بفعاليات المنتدى وتميزه، فضلا عن تنوع وجودة المنتجات اليدوية والحرفية التي تتميز بقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، فضلا عن تميز حكومة فالي نويفو في الإنتاج. من التمور والحرير الطبيعي. وثمن جهود المحافظة في الحفاظ على تراث الواحات وتنمية مهارات أصحاب الحرف اليدوية، معبراً عن سعادته. وعلى حضوره المنتدى والمشاركة في فعالياته، تقدم بالشكر لوالي فالي نويفو على حسن الاستقبال.



وأشاد أعضاء الوفد بمشروع العاصمة الإدارية للوادي الجديد الذي يعد النموذج الأول من نوعه في الجمهورية الذي يحاكي العاصمة الإدارية الجديدة ويرتبط بها رقميا، في إطار خطة التحول الرقمي والأتمتة من الحكومة. من الخدمات الحكومية.



ويشارك في الملتقى 95 عارضا من الشركات والمصانع والجمعيات والمنصات ورجال الأعمال من محافظات الجمهورية وعدة دول عربية. كما تشمل الأنشطة إقامة ورش عمل وندوات علمية في مجال زراعة النخيل والصناعات المبنية عليها.