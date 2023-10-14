الهلال الأحمر المصري يفرغ مساعدات منظمة الصحة العالمية استعدادًا لنقلها إلى غزة

بدأ عاملي الهلال الأحمر المصري، في تفريغ شحنة مساعدات منظمة الصحة العالمية في مطار العريش استعدادًا لنقلها إلى قطاع غزة، وجاء ذلك في نبأ عاجل افادت به "إكسترا نيوز".

وكان استقبل الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء طائرة مساعدات طبية من منظمة الصحة العالمية لتسليمها إلي قطاع غزة .

وكتب الهلال الاحمر المصري، على صفحتة الرسمية "فيسبوك" استمرار تقديم المساعدات الأنسانية الى قطاع غزة عن طريق جسر بري لخط امدادت مساعدات عاجلة للهلال الاحمر الفلسطينى وذلك بالتنسيق المستمر والتواصل مع الهلال الفلسطينى لتلبية الاحتياجات الاساسية والملحة.

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من أن نقص المياه في "غزة" أصبح مسألة حياة أو موت لأكثر من مليوني إنسان، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت.

وشددت الوكالة في بيانها على ضرورة وصول الوقود بشكل عاجل إلى غزة.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام للـ"أونروا": "في جميع أنحاء قطاع غزة، يتعرض أكثر من مليوني شخص للخطر بسبب نقص المياه، لقد أصبحت مسألة حياة أو موت هذا أمر ضروري ويجب تسليم الوقود إلى غزة على الفور لتوفير المياه لمليوني شخص".

وتُؤكد الوكالة أن قطاع غزة يعاني من نفاد المياه النظيفة بعد توقف محطة المياه وشبكات المياه العامة عن العمل.

ويضطر الناس إلى استخدام المياه الملوثة من الآبار، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

وتابع: "نحن بحاجة ماسة إلى إيصال الوقود إلى غزة، فالوقود هو الطريقة الوحيدة لتزويد الناس بمياه الشرب الآمنة. وإذا لم يتم ذلك، سيبدأ الناس في الموت بسبب الجفاف الشديد، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والنساء المياه باتت الآن طوق النجاة الأخير المتبقي. أدعو إلى الرفع الفوري للحصار المفروض على المساعدات الإنسانية".