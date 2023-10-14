مفاجأة.. جوارديولا تواصل مع بيلينجهام لمنعه من الانتقال للريال

نجح الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب بوروسيا دورتموند السابق وريال مدريد الإسباني الحالي، تقديم مستويات قوية مع الملكي منذ انتقاله للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

واستطاع بيلينجهام تسجيل 10 أهداف خلال 10 مباريات مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي.

وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن مانشستر سيتي حاول بكل الطرق إقناع بيلينجهام بالعدول عن قراره بالانتقال لريال مدريد والانضمام للسيتي، لكن اللاعب رفض الأمر.

وأوضحت الإضاعة الإسبانية، أن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تواصل شخصيًا مع بيلينجهام، من خلال التحدث مع اللاعب تلفونيًا في مكالمة وصلت لـ 3 ساعات من أجل إقناعه باللعب للسيتي.

وأشارت إلى أن جوارديولا قدم إغراءات قوية وكبيرة للاعب الإنجليزي باللعب في البريميرليج والذي يعد أفضل من الدوري الإسباني، بجانب أن مانشستر سيتي أقوى خلال الفترة الحالية من الريال.

وأكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن محاولات مدرب مانشستر سيتي باءت بالفشل، بعد تمسك اللاعب بالانتقال لريال مدريد.

وشددت على أن رغبة بيلينجهام الأولى والأخيرة كانت الانتقال لريال مدريد، بالرغم من إغراءات المان سيتي.