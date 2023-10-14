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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تطلق فعاليات "منتدى شرم الشيخ إكسبو دبي" بمدينة شرم الشيخ

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب "منتدى شرم الشيخ إكسبو دبي"، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من ١٢ - ١٧ أكتوبر الجاري، بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار  مكون دعم المبادرات نحو الجمهورية الجديدة أحد مكونات برنامج "دورنا Y-LEAD".

ويشارك في المنتدى باحثين من دول  (مصر، المغرب، العراق، ليبيا، لبنان، السودان، اليمن،  فلسطين، سوريا، الجزائر، اليمن،  إندونيسيا، بنجلاديش، الصومال).

وتضمنت فعاليات الجلسة الافتتاحية عرض فيديو خاص بالمبادرات المجتمعية لبرنامج " دورنا" ، حيث يضم المنتدي عده محاور تتمثل في الملتقى البحثي نحو سياسات بيئية ابتكارية، مؤتمر سياسات الإعلام الأخضر، والهاكثون.

وحضر الفعاليات سيد عبدالمنعم - مدير إدارة التطوع بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور هشام عيسى-  مدير  البرامج بمركز خدمات التنمية، والدكتورة شيماء القصاص-  رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وطن، والدكتور محمد مسعد-  مسؤل مركز رعاية وتطوير الطلاب الوافدين.


 

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