أحمد حجازي يغير صورة حسابه الشخصي من أجل فلسطين

غير أحمد حجازي لاعب نادي اتحاد جدة السعودي ونجم المنتخب المصري، صورة ملفه الشخصي، داعما قضية فلسطين.

أحمد حجازي يطالب بتحرير فلسطين

أحمد حجازي يساند فلسطين

ونشر أحمد حجازي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام ” صورة تحمل شعار يطالب بتحرير فلسطين.

لاعبون يدعمون القضية الفلسطينة:



ويوجد العديد من لاعبي كرة القدم العرب في بطولة الدوري الفرنسي، وهناك الكثير منهم دعم قضية فلسطين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية، بعد الهجمات العنيفة التي شنتها على قطاع غزة.

وحظرت دولة فرنسا من التظاهرات الداعمة لفلسطين دفاعًا عن الشعب الفلسطيني الذي يعاني حاليًا من الهجمات المتكررة خلال الأيام القليلة الماضية، التي سقط خلالها العديد من الضحايا المدنيين الأبرياء، كما هددت بالسجن لمن يدعم القضية.

دعم عدد من لاعبي كرة القدم العرب في فرنسا قضية فلسطين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي هم:



موسى التعمري لاعب مونبيليه الفرنسي:

دعم الأردني موسى مونبيليه شعب فلسطين بنشر فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ثم بعدها نشر حالة لقرار فرنسا بالحبس خمس سنوات لمن يدعم القضية الفلسطينية.

مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي:

كما دعم اللاعب المصري مصطفى محمد قضية فلسطين أيضًا بتغيير صورته الشخصية على حسابه الشخصي لصورة تحمل علم فلسطين.

نبيل فقير لاعب منتخب فرنسا:

كما دعم نبيل فقير، لاعب منتخب فرنسا وريال بيتيس الإسباني، قضية فلسطين بنشر تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا: "دعم لا يتزعزع لشعب فلسطين.. وأخواتنا الذين عانوا من الفصل العنصري لفترة طويلة، نرجو أن يعود العدل والسلام".

يذكر أن وزير العدل الفرنسي، إريك دوبوند موريتي، هدد كل من يتعاطف مع ما تتعرض له فلسطين "غزة" من عدوان إسرائيلي، أو مع المقاومة الفلسطينية، أو يعلن مساندتها علنًا، وذلك بـ”السجن 7 سنوات”.