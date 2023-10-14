جماهير تطالب بسحب لقب فخر العرب من محمد صلاح بسبب قضية فلسطين

شنت جماهير الكرة العربية هجوماً حاداً على النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لنادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد صمته وعدم إعلانه دعم القضية الفلسطينية.

جماهير عربية تهاجم محمد صلاح بسبب قضية فلسطين

وقام عدد كبير من مشجعي محمد صلاح في الوطن العربي بحمله هجوم على محمد صلاح الذي لم يدعم قضية فلسطين ضد قوات الإحتلال الإسرائيلية، بعد الهجوم العنيف التي تعرضت له غزه وسقوط عدد كبير من الضحايا و القتلي إثر هذا الهجوم.

ولم يتحدث محمد صلاح حتي وقتنا هذا عن قضية فلسطين، خصوصاً أن هناك عدد من لاعبي كرة القدم دعموا قضية فلسطين، في عدد من الدول المختلفة.

وطالب عدد من الجماهير المشجعة لـ محمد صلاح بسحب لقب فخر العرب من محمد صلاح، وذلك لعدم دعمه لقضية مهمة تمس العرب أجمع.

علي العكس تماماً تحدث عدد من لاعبي كرة القدم عن القضية الفلسطينية داعمين غزة في مقاومتهم ضد قوات الإحتلال الإسرائيلي، من بينهم محمد النني لاعب أرسنال و مصطفي محمد لاعب نانت الفرنسي، ومسعود أوزيل لاعب ريال مدريد و أرسنال السابق، ونبيل فقير لاعب منتخب فرنسا.

قرارات خفية تمنع محمد صلاح من التحدث عن قضية فلسطين

محمد صلاح

ولكن هناك ضغوطات من قبل الاتحاد الإنجليزي علي لاعبي فرق الدوري الإنجليزي، بعدم التحدث عن قضية فلسطين، حيث قام الاتحاد بإخطار الإندية بالتنبيه علي لاعبيهم بالإلتزام بذلك .

ولم يتم الإعلان عن تلك القرارات التي تم التنبيه بها على أندية الدوري الإنجليزي لوجود عدد كبير من اللاعبين الكبار في الأندية الإنجليزية، ولعدم خسارة تلك الجماهير التي تشجعهم.

لاعبون يدعمون القضية الفسطينية

ويوجد العديد من لاعبي كرة القدم العرب في بطولة الدوري الفرنسي، وهناك الكثير منهم دعم قضية فلسطين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية، بعد الهجمات العنيفة التي شنتها علي قطاع غزة.

وحظرت دولة فرنسا من التظاهرات الداعمة لفلسطين دفاعًا عن الشعب الفلسطيني الذي يعاني حاليًا من الهجمات المتكررة خلال الأيام القليلة الماضية، التي سقط خلالها العديد من الضحايا المدنيين الأبرياء، كما هددت بالسجن لمن يدعم القضية.

دعم عدد من لاعبي كرة القدم العرب في فرنسا قضية فلسطين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي هم:



موسى التعمري لاعب مونبيليه الفرنسي:

دعم الأردني موسى مونبيليه شعب فلسطين بنشر فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ثم بعدها نشر حالة لقرار فرنسا بالحبس خمس سنوات لمن يدعم القضية الفلسطينية.

مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي:

كما دعم اللاعب المصري مصطفى محمد قضية فلسطين أيضًا بتغيير صورته الشخصية على حسابه الشخصي لصورة تحمل علم فلسطين.

نبيل فقير لاعب منتخب فرنسا:

كما دعم نبيل فقير، لاعب منتخب فرنسا وريال بيتيس الإسباني، قضية فلسطين بنشر تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: "دعم لا يتزعزع لشعب فلسطين.. وأخواتنا الذين عانوا من الفصل العنصري لفترة طويلة، نرجو أن يعود العدل والسلام".

يذكر أن وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي، هدد كل من يتعاطف مع ما تتعرض له فلسطين "غزة" من عدوان إسرائيلي، أو مع المقاومة الفلسطينية، أو يعلن مساندتها علنًا، وذلك بـ”السجن 7 سنوات”.