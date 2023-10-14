وزير الصحة يتفقد مستشفى الشيخ زايد ويوجه باتخاذ إجراءات عاجلة

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، باتخاذ إجراءات عاجلة من خلال المجالس الطبية المتخصصة، لضمان استمرار حصول مرضى التصلب المتعدد MS على جرعات العلاج في موعدها خلال الفترة التي تسبق تجديد قرار العلاج على نفقة الدولة.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة والسكان، لمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، اليوم السبت، واستماعه إلى شكوى تواجه إحدى مريضات التصلب المتعدد، مؤكدًا حرص الدولة المصرية، على توفير كافة الأدوية، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة والتي تصل تكلفة جرعاتها للمريض الواحد آلاف الجنيهات، وتصرف بالمجان وفقًا لقرارات العلاج على نفقة الدولة.

يأتي ذلك في إطار الزيارات الميدانية المفاجئة التي يقوم بها الوزير، لمتابعة العمل في المنشآت الطبية على أرض الواقع، والوقوف على التحديات والمشكلات التي قد تعوق تقديم الخدمات الطبية بجودة وكفاءة، والعمل على حلها.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد سير العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفى، والذي يضم 18 عيادة تقدم خدماتها للمواطنين في 26 تخصصًا طبيًا.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير اطمأن على سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى الموجودين بأقسام (الطوارئ، والرعاية المركزة، والحضانات، والحروق)، حيث يعمل المستشفى بطاقة 81 سريرًا داخليًا، و6 أسرة حروق، و28 رعاية مركزة، بالإضافة إلى 6 أسرة رعاية حروق، و7 حضانات، و30 ماكينة غسيل كلوي.