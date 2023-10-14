بشرى سارة لمنتخب مصر قبل أمم أفريقيا 2024

زفت تقارير صحفية بشري سارة في مصلحة منتخب مصر ، وذلك قبل بداية بطولة أمم أفريقيا 2024، خصوصاً بعد وقوع الفراعنة مع غانا في نفس المجموعة.

وفشل منتخب غانا في ضم لاعب نادي باير ليفركوزن، جيريمي فريمبونج خلال بطولة كأس أمم إفريقيا القادمة 2024.

وأكدت تقارير صحفية من غانا أن منتخب غانا كثف كل جهوده من أجل إقناع لاعب باير ليفركوزن بتمثيل النجوم السوداء دوليًا.

ولكن باءت محاولات غانا بالفشل في إقناع اللاعب صاحب الـ22 عامًا بعدما مثل منتخب هولندا بشكل رسمي، بالتالي لن يتمكن من تمثيل النجوم السوداء.

ولعب الشاب جيريمي فريمبونج بديلًا أثناء مباراة هولندا وفرنسا التي أقيمت أمس، الجمعة ضمن صفوف الطواحين الهولندية في تصفيات أمم أوروبا 2024.

وجاءت الفراعنة في المجموعة الثانية رفقة غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

يذكر أن حجز منتخب مصر مكانه في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار بعدما تصدر مجموعته على حساب عدة منتخبات قوية على رأسها غينيا.

منتخب غانا "كابوس أليم" لـ منتخب مصر



رغم أن منتخب مصر يتفوق تاريخيًا علي نظيره منتخب غانا في تاريخ المواجهات، سواء في بطولة أمم أفريقيا أو بجميع المباريات التي تواجه فيها المنتخبان.

حيث ألتقي منتخب مصر وغانا من قبل في 4 مباريات سابقة ببطولة أمم أفريقيا، حقق الفراعنة الفوز في مباراتين، وحسم التعادل مباراة، وفاز منتخب غانا في لقاء وحيد.

أما علي صعيد جميع المواجهات فتقابلا في 26 مباراة ، حقق الفراعنة الفوز في 13 انتصارًا، مقابل 7 انتصارات لمنتخب النجوم السوداء، وحضر التعادل بينهما في 6 مباريات.

فبرغم تلك الهيمنة المصرية في تاريخ مواجهاته أمام النجوم السمراء، إلا أن لقاء مصر وغانا يحمل ذكرى أليمة لمنتخب الفراعنة عندما خسر بنتيجة 6 – 1 أمام البلاك ستارز في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لـ كأس العالم 2014 وفشل منتخبنا الوطني في التعويض بالإياب ليضيع حلم التأهل للمونديال.

وتقام النسخة الـ 34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار(ساحل العاج)، خلال الفترة من 13 يناير 2024 وحتى 11 فبراير.