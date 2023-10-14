مصرع سيدة وإصابة زوجها فى حادث إنقلاب سيارة بطريق قفط القصير بقنا

لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو 60 طريق "قفط_القصير" جنوب محافظة قنا.

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع سيدة وإصابة زوجها في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قفط القصير عند الكيلو 60.

وبالفحص تبين مصرع "إسلام.ص.ح، تبلغ من العمر 35 عامًا، موظفة بالضرائب في قنا، وإصابة زوجها "بهاء.ع، يبلغ من العمر 37 عامًا، مهندس كهربائي، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قفط القصير، أثناء ذهابهما لتأدية واجب العزاء في أحد أقاربهما في القصير.

وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قفط التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.