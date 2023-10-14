السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رونالدو يوجه رسالة للجماهير البرتغالية

رونالدو
رونالدو

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، رسالة للجماهير البرتغالية، بعد فوز منتخب بلاده بالأمس على سلوفاكيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

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وأكد رونالدو أنه يرغب في اللعب مع البرتغال حتى يورو 2024 المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الوقت المتبقي، حيث يتمنى ألا يعاني من إصابات أو مشكلة.

بينما أوضح الدون عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سابقًا و"إكس" حاليًا، أنه سعيد بالتأهل لنهائيات بطولة اليورو.

تصريحات رونالدو

تحدث رونالدو في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية المباراة: “أرغب في أن أكون متواجدًا في يورو 2024”.

وتابع: "لدينا الكثير من الوقت المتبقي، أتمنى ألا أعاني من أي مشكلة أو إصابة، وآمل أن ألعب".

وأوضح: "غادرت دولة البرتغال مبكرًا، ستظل منزلي دائما، إنهم يدعمونني في كل ملعب في البرتغال".

بينما كتب رونالدو عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الاَن نحن في يورو 2024، لدي سعادة كبيرة لمساعدة البرتغال في التأهل لنهائيات بطولة عظيمة، شكر خاص للمشجعين".

وشهد مساء أمس الجمعة تردد أنباء عن صدور حكمصا قضائيًا ضد رونالدو في دولة إيران، بعدما قام بتقبيل رسامة إيرانية في لفتة إنسانية بعد تعرضها لشلل بنسبة 85%، بعد حصوله على رسومات فنية.

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