فينيسيوس جونيور يحلم بالفوز بالكرة الذهبية

عبر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الحالي، عن رغبته الشديدة في الفوز بالكرة الذهبية التي توج بها كريم بنزيما.

وقال فينيسيوس جونيور في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: " دعونا ننتظر، الأولوية للفريق دائما مثلما فعل كريم بنزيما، لقد قدم كل التمريرات الحاسمة لكريستيانو رونالدو، وكان دائمًا كريستيانو هو من يفوز بالكرة الذهبية".

وأضاف فينيسيوس : "في النهاية انتهى الأمر بفوز كريم بنزيما بها، أتحدث دائمًا عن أهمية زملائي، إذا سجلت 60 هدفًا في موسم واحد ولم نفز ببطولة، فلا فائدة من ذلك".

وتابع فينيسيوس: "كيف يمكنني الفوز بالكرة الذهبية إذا لم يفز فريقي بأي شيء في النهاية؟، أعتقد أننا جميعا نعمل معا، وبعد ذلك، في أحد الأيام، مثل مودريتش، وكما بالنسبة لكريم، سيتوج أحد لاعبينا بالكرة الذهبية. إنه حلم".

وتابع فينيسيوس: "لقد علمني الكثير، داخل وخارج الملعب، وكان دائمًا يقول لي الحقيقة، لقد دفعني ذلك إلى التركيز أكثر على المرمى".

واختتم فينيسيوس: "كان علي أن أسجل، عندما لم أسجل، كان يتأفأف، إنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، وقال لي إذا كان بإمكانك تسجيل 30 هدفًا، عليك أن تسجل 30 هدفًا، لا تكتفي بـ 29".

ويأتي فينيسيوس جونيور من ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

قائمة المرشحين لجائزة الكرو الذهبية



1 - محمد صلاح - ليفربول.

2 - جمال موسيالا - بايرن ميونخ.

3 - جوشكو جفارديول - لايبزيج ومانشستر سيتى.

4 - أندريه أونانا - مانشستر يونايتد.

5 - كريم بنزيما ريال مدريد واتحاد جدة السعودى.

6 - بوكايو ساكا - أرسنال.

7 - كيفين دى بروين - مانشستر سيتى.

8 - جود بيلينجهام - ريال مدريد.

9 - برناردو سيلفا - مانشستر سيتى.

10 - كولو موانى - إينتراخت فرانكفورت وباريس سان جيرمان.

11 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي.

12 - كفارا تسيخيليا - نابولي.

13 - روبن دياز - مانشستر سيتي.

14 - نيكولو باريلا - إنتر ميلان.

15 - إيمليانو مارتينيز - أستون فيلا.

16 - ياسين بونو - إشبيلية والهلال.

17 - فينيسيوس جونيور - ريال مدريد.

18 - مارتين اوديجارد - أرسنال.

19 - جوندوجان - مانشستر سيتي وبرشلونة.

20 - جوليان ألفاريز - مانشستر سيتى.

21 - ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان وإنتر ميامي.

22 - أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد.

23 - رودري - مانشستر سيتي.

24 - روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة.

25 - لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان.

26 - كيليان مبابي - باريس سان جيرمان.

27 - هاري كين - توتنهام وبايرن ميونخ.

28 - لوكا مودريتش - ريال مدريد.

29 - فيكتور أوسيمين - نابولي.

30 - كيم مين جاي - نابولي وبايرن ميونخ.