ننشر الصورة الأولى لـ"عبدالرحمن" ضحية حادث الدهس بالخانكة

حصلت بوابة الوفد الإلكترونية على الصورة الأولى لـ"عبدالرحمن" ممرض شهيد لقمة العيش بالخانكة.

حيث شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، حادثًا مأساويًا حيث قامت سيدة “ ميكب أرتست "، حيث لقى ممرض حتفه تحت عجلات سيارتها ، أثناء تعليمها السواقة ، ولقي مصرعه اثر إصابته بكسر بالرقبة ونزيف داخلي بالمخ،بمنطقة شارع المستشفى دائرة قسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك خلال سير الممرض بالدراجةالنارية الخاصة به للوصول الي حالة مصابة في حالة سيئة ، ومحاولته تخطي السيارة اصطدم بها وسقط أرضا وحدثت إصابته، جرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

شهيد لقمة العيش.. ميكب أرتست تنهي حياة ممرض تحت عجلات سيارتها بالخانكة

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، وسماع شهادة شهود الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الخانكة المركزي باستقبال جثة مصاب بكسر بالرقبة ونزيف داخلي بالمخ، جراء حادث تصادم.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية كان يقودها "عبد الرحمن إ ح"، 20 سنة، ممرض ، مصاب بكسر بالرقبة ونزيف داخلي بالمخ، وسيارة ملاكي بشارع المستشفى، وذلك حال محاولة المتوفي تخطي السيارة من الجانب الأيمن اصطدم بها واختلت عجلة القيادة بيده وسقط أرضا وحدثت إصابته.

جرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

إصابة 4 اشخاص في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بشبرا الخيمة

ةوفي واقعة اخري ، شهدت منطقة عزبة رستم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، حدوث مشاجرة بين طرفين، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص من كلا الطرفين، بجروح قطعية بالجسم ونزيف بالمخ لأحدهم، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، جرى نقل المصابين لمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج، وتصرح لـ3 منهم بالخروج وحجز الثالث وتحويله لأحد المستشفيات بالقاهرة لخطورة حالته.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وطلبت السماع لأقوالهم، وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب بالمستشفى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بحدوث مشاجرة بين طرفين بمنطقة عزبة رستم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وحدوث إصابات.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تطورت لمشاجرة بين الطرفين، وتدخل ذوى كل منهم للدفاع عنه، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص من كلا الطرفين بجروح قطعية بمناطق متفرقة بالجسم، وإصابة أحدهم بنزيف داخلى بالمخ.

جرى نقل المصابين لمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج، وتصرح لـ3 منهم بالخروج وحجز الثالث وتحويله لأحد المستشفيات بالقاهرة لخطورة حالته، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.