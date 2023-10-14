التعادل يحسم مباراة المغرب وكوت ديفوار الودية

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المغرب وكوت ديفوار التي جمعت بين المنتخبين مساء اليوم السبت على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في إطار تحضيرات المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

بدأ منتخب المغرب المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، رومان سايس، يحيى عطية الله.

الوسط: نصير مزراوي، عز الدين أوناحي، سليم أملاح، أمين حارث، أمين عدلي.

الهجوم: يوسف النصيري.

بينما بدأ منتخب كوت ديفوار اللقاء بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: عيسى فوفانا

الدفاع: نديكا، ديوماندي، كونان، ويلفريد سينجو

الوسط: فرانك كيسيه، سانجاري، فوفانا

الهجوم: بامبا، دياكيتي، سيباستيان هالر.

افتتح سباستيان هيلير السجيل في المباراة لصالح منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 45 من الشوط الأول، ثم تمكن منتخب المغرب من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 81 بأقدام اللاعب أيوب الكعبي.