محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات تأهيل المجاري المائية خلال سبتمبر

حرص الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على متابعة تنفيذ مشروعات تأهيل المجاري المائية بشتى زمامات المحافظة، خلال شهر سبتمبر الماضي، في إطار خطة الدولة لتأهيل وتبطين المجاري المائية وتطهير الترع والمصارف، حفاظًا على مياه الري ومنعًا لهدرها، والعمل على وصولها للنهايات لري الأراضى الزراعية، وذلك من خلال تقرير أعده المهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم.

وأكد محافظ الفيوم، أن مشروعات رفع كفاءة وتأهيل المجاري المائية وتبطين الترع، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد من الكباري، والحوائط الساندة وتكاسي الأبحر، يصاحبها التوسع في تنفيذ مشروعات الري الحديث، للحفاظ على زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، والمحافظة على خصوبة التربة، لافتًا إلى جهود المحافظة في التنسيق مع عدد من الجهات الشريكة مثل البنك الزراعي المصري لتقديم حوافز وميزات كبيرة للمزارعين، لتشجيعهم على تطبيق نظم الري الحديث بأراضيهم.

الانتهاء من تنفيذ 16 مشروعًا للري:

ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، بأن مديرية الري أنهت أعمال عدد 16 مشروعًا للري، خلال شهر سبتمبر الماضي، بجانب استمرارية العمل بعدد 22 مشروعًا آخر، موضحًا أن ما تم نهو أعماله من مشروعات هو، تأهيل عدد 7 ترع بدائرة الإدارة العامة لري شرق الفيوم، وتأهيل جنابيات بحر الجرجبة، إضافة لتأهيل ترعة الجنابية القبلية ومسقة خالد من الفم إلى النهاية، وتأهيل ترعة امتداد العدوة والوطية وترعة سراج الوسطاني وترعة الرجعية من الفم إلى النهاية، ونهو عملية إحلال وتجديد كوبري على مصرف الوادي (1) أمام عزبة السنجأ ك 20,2، وإحلال وتجديد كوبري الملقة ك 0,05.

وأضاف أنه تم نهو أعمال الجسات الميكانيكية لإحلال وتجديد الحائط الساند بالبر الأيسر على بحر يوسف، بطول 182 مترًا، في المسافة الواقعة من أمام كوبري الصوفي، حتى كوبري المطافي بمدينة الفيوم، وأعمال تأهيل محطة الطاجن الأولى (ب) زمام 2650 فدانًا، وإنشاء حائط خرساني على خوازيق بالبر الأيسر لبحر يوسف بطول 260 مترًا، بداية من كوبري البحاري حتى كوبري البوستة، ومن كوبري المحمدية حتى كوبري السنترال داخل مدينة الفيوم، ونهو أعمال إحلال وتجديد كوبري ك 0,265 على مصرف خور دالية وجارى أعمال التدبيش بمداخل ومخارج الكوبري.

وتابع وكيل وزارة الموارد المائية والري، أنه جارٍ العمل لتنفيذ أعمال، تأهيل الترع بهندسة ري إطسا، وبلغت نسبة التنفيذ بها 67,5%، وتأهيل الترع بهندسة ري الغرق، وبلغت نسب التنفيذ بها 71,27%، وتأهيل الترع بهندسة ري النزلة، وبلغت نسبة التنفيذ بها 55,2%، وتأهيل الترع بهندسة ري يوسف الصديق، وبلغت نسبة التنفيذ بها 67,29%، وتأهيل بحر الزربي الغربي، وبلغت نسبة التنفيذ به 76%، وتأهيل ترعة النقلة وترعة باغوص والأهالي من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 57 %، وتأهيل ترعة منشأة عطيفة وترعة جرفس من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 35%، وتأهيل ترعة المحجرة وامتدادها من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 96%.

وأوضح، أنه يجري العمل أيضًا، لتأهيل ترعة عنز وجنابيتها من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 79%، وتأهيل ترعة البحر القبلي والبحر الغربي من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 46%، وتأهيل ترعة سرسنا الواطي وترعة امتداد سرسنا وترعة مسقة الشعب من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 33%، وتأهيل ترعة البحر الشرقي وترعة مسقة الكومي من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ 30%، وجارٍ العمل فى تأهيل جنابية بروة وترعة مسقة الجبل من الفم إلى ىالنهاية، وتأهيل محطة الطاجن الأولى (أ) زمام 1600 فداناُ، وبلغت نسبة التنفيذ بها 80%، وتم البدء في تدعيم ورفع كفاءة محطة المطار ومصرف الإصلاح وبلغت نسبة التنفيذ 30%، وتأهيل ورفع كفاءة تشغيل البركة الكبرى، وبلغت نسبة التنفيذ 30%،.

وكشف وكيل وزارة الري بالفيوم، أنه يجري تنفيذ عملية أبو دنقاش الغربية (أ ـ ب)، وبلغت نسبة التنفيذ 80%، وعملية إحلال وتجديد تغطية مصرف أبو دنقاش، وبلغت نسبة التنفيذ 20 %، وأعمال تأهيل ترعة سليمان دسوقي من الفم حتى الكيلو 7,6، وبلغت نسبة التنفيذ بها 34%، وتأهيل ترعة مطرطارس الشرقي من الفم إلى الكيلو 5,023، وبلغت نسبة التنفيذ بها 50%، وجاري العمل فى إحلال وتجديد كوبري المقاتلة ك 34,4 على مصرف البطس، وبلغت نسبة التنفيذ 20%، كما يجري إعتماد محضر البت المالي لتنفيذ عملية إحلال وتجديد الحائط الساند لبحر يوسف بطول 182 مترًا في المسافة ما بين كوبري الصوفي وكوبري المطافي، بالبر الأيسر للبحر داخل مدينة الفيوم.



