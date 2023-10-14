رئيس الوزراء يتفقد مصنع الغازات الطبية والصناعية ببورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية، مصنع شركة "غازات" للغازات الطبية والصناعية.

وقام رئيس الوزراء بجولة تفقد خلالها خطوط الإنتاج وتعرف على آليات التصنيع، مؤكداً أهمية المجال الذي يعمل به المصنع خاصة فيما يتعلق بتوفير احتياجات القطاع الطبي من الغازات المختلفة ، والمشروع يتكون من المبنى الاداري والسكني ومبانى المخازن والمحولات الكهربائية وانتاج الغازات السائلة وانتاج غازات الإسطوانات ومبنى للتوسعات المستقبلية والتحكم وخزانات الغازات، ومصنع تبريد المياه.



وأضاف أن الطاقة الانتاجية للمشروع تشمل انتاج 135 ألف لتر من الاكسجين السائل الطبي يومياً، و 37.5 ألف لتر من النيتروجين السائل يومياً، و 4.2 ألف لتر من الأرجون السائل يومياً، وانتاج 12 الف متر مكعب من النيتروجين الغازي بعدد 2000 اسطوانة يومياً، وانتاج 12 ألف متر مكعب من الاكسجين الغازي للأغراض الطبية بعدد 2000 اسطوانة يومياً، إلى جانب تعبئة اسطوانات أرجون شبكة بعدد 2000 اسطوانة يومياً، وتعبئة ثاني اكسيد الكربون تانك بواقع 500 اسطوانة يومياً ، وتبلغ السعة التخزينية للمشروع تصل إلى 800 ألف لتر اكسجين قابلة للزيادة إلى مليون لتر، و 800 ألف لتر نيتروجين قابلة للزيادة إلى مليون لتر، وتبلغ السعة التخزينية من الأرجون 50 ألف لتر، ومن ثاني أكسيد الكربون 20 ألف لتر، والخطط المستقبلية للمشروع تشمل زيادة الطاقة الانتاجية للنيتروجين الى 200 الف لتر يوميا، وعمل مصنع للغازات المخلوطة، وعمل مصنع للغازات فائقة الجودة، موضحا ان الشركة يعمل بها 230 موظفا، وبلغت التكلفة الاستثمارية 15 مليون دولار خلال عام ونصف العام .