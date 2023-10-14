حبس المتهمين في واقعة إصابة 3 أشخاص بحروق بمياه نار أثناء مشاجرة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في مشاجرة بمنطقة الجيزة 4 أيام في فيصل حيث قام آحدهم بإلقاء مياه نار على 3 آخرين أثناء الإشتباك.



وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إصابة 3 أشخاص بحروق نتيجة إلقاء مياه نار عليهم أثناء مشاجرة في الجيزة بمنطقة فيصل.

واستدعت النيابة العامة الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وكتابة تقريرمفصل عن الحالات لبيان ما بها من إصابات وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد تلقت غرفة إدارة شرطة النجدة بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة الطوابق في فيصل.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لفرض السيطرة الأمنية ومنع تجدد الاشتباكات وتم ضبط المتهمين.

وكشفت التحريات الأولية تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات سابقة، واستخدم فيها آحد الأشخاص مياه نار مما أسفر عن سقوط 3 مصابين بحروق بالجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.

وفي واقعة آخرى اعترف 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم فى الجيزة بأن أحد الدجالين أخبر آحدهم بتواجد قطع آثرية تحت المنزل.

وأدلي المتهمين بالتنقيب عن الآثار أنهم أقدموا على التنقيب عن الآثار وبيعها لتحقيق مكاسب مالية السريع.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الجيزة داخل عقار مملوك لآحدهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بمنطقة العجوزة.



وتواصل النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل خاصتهم في بالعجوزة.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الأدوات المضبوطة، كما أمرت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابستها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم في منطقة العجوزة بالجيزة.

وأثبتت عن قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة، بعدما تم استهداف العقار سابق الذكر وضبطهم وبحوزتهم أدوات التنقيب.

وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة واعترف المتهمون بقيامهم بأعمال الحفر داخل بقصد التنقيب عن الآثار وتوصلت النيابة المختصة التحقيق.





