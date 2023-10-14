نقيب الاجتماعيين يشيد ببرامج الحماية الاجتماعية للدولة

قال الدكتور عبدالحميد زيد نقيب الاجتماعيين إن النقابة تشيد بما حدث فى الفترة الأخيرة من برامج حماية اجتماعية والتوسع غير المحدود فى حماية الفئات الأولى بالرعاية يجعلنا نقدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث قام باستهداف جميع الفئات الضعيفة وتقليل نسبة الفقر من خلال الإعانات والمعاشات وبرنامج حياة كريمة، والتى كانت سبباً مباشراً فى تحمل الآثار الناجمة عن الأزمات الاقتصادية.

وشدد نقيب الاجتماعيين على أهمية التمسك بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق مستوى معيشى إنسانى لتقليل المظاهر الاجتماعية السيئة كالإرهاب وأعمال العنف داخل المناطق العشوائية حيث تخلق بيئة صالحة لعدم الاستقرار خاصة أن هناك استهدافاً إقليمياً لمصر من خلال بعض القوى التى تستخدم المال السياسى فى استمرار التظاهرات والفوضى.

وأشار نقيب الاجتماعيين إلى أن النقابة قد خصصت ألف متر فى أحد الأحياء بحدائق أكتوبر الجديدة لتصبح مقراً للنقابة العامة وجزء منها مخصص لتدريب المتخصصين، أما عن مقر النقابة الحالى بحى السيدة زينب فسيكون ضمن أصول النقابة وسيتم استغلاله كنقابة فرعية.