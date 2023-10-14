الكشف على 2774 مريض بكفر حماد في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 2774 مواطن من أهالي قرية كفر حماد التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر تنفيذاً لمبادرة 100 يوم صحه والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار "من اول يوم معاك" وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء القرية.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية وسط تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه تم تحويل 14 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية (الباطنة - الجراحة العامة – القلب والاوعية الدموية – العظام – الأطفال - النساء والتوليد - جلدية وتناسلية - تنظيم أسرة - الرمد - أنف وأذن وحنجرة – المسالك البولية ) بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، مشيراً إلى أنه خلال اليومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 2774 مريض من أهالي القرية وتم صرف العلاج اللازم لهم.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من أثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مشيداً بمبادرات وزارة الصحة والتي تستهدف توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين لتخريج أجيال سليمة قادرة على العمل والإنتاج وتنمية المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 11957 سيدة بجانب تقديم وسائل تنظيم الاسرة لعدد 8234 سيدة وذلك خلال اليوم الثالث من انطلاق الحملة التنشيطية ضمن مبادرة أيامنا أحلى وتحت شعار "حقك تنظمي" والتي بدأت فعالياتها يوم الاحد الماضي الموافق 10 سبتمبر وتستمر حتى الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023 بمراكز "الزقازيق- منيا القمح - فاقوس - منشأة أبو عمر -صان الحجر - أبو حماد - القرين - ديرب نجم- بلبيس".

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن اجمالي عدد السيدات المستفيدات من الخدمات الطبية بالحملة علي مدار ال 3 أيام الماضية بلغ 36951 سيدة والمستفيدات من وسائل تنظيم الأسرة بلغ 26131 سيدة حيث تم تقديم خدمات متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بمعرفة الأطباء وأخصائيات النساء والتوليد ومقدمي الخدمة المدربين على أعمال الحملة لتحقيق المستهدف منها ولضمان وصول الخدمة للمناطق النائية والعشوائية والقري بجميع أنحاء المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملة تقدم خدماتها من خلال 268 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي وعدد 13 طبية متنقلة ومشاركة 113 طبيب مدرب و 303 ممرضة و 541 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، تم تدريبهم علي أعمال الحملة وكذلك تفعيل دور الرائدات الريفيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.