السبت 14 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

مظاهرة حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني بروما.. صور

مظاهرة حاشدة للتضامن
مظاهرة حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني بروما

صرح البروفيسور فؤاد عودة، رئيس جالية العالم العربي، ونقابة الأطباء، من أصل أجنبي في إيطاليا، أنه متضامن مع الشعب الفلسطيني، وأيضًا تضامن العالم العربي كله للقضية الفلسطينية، وأقيمت مظاهرة كبيرة في قلب العاصمة روما بإيطاليا في ساحة فيتوريو إيمانويلي مثل جميع المدن الكبيرة .

أظهر هذا الحدث بالتوحد العربي في كل العالم وليس بإيطاليا فقط بمشاركة عدد كبير من الجاليات العربية ورفض أي انقسام في الساحة الفلسطينية بهدف المصالح الشخصية أو لأسباب سياسية.

صرح أنه لابد في تلك الفترة كجاليات عربية العمل على الإتحاد والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

أكد أن القضية الفلسطينية ليست قضية فلسطين فقط بل قضية الأمة العربية ، وللأسف الشديد أظهرت الاحصائيات عن نسبة عالية من الوفيات وخصوصاً الاطفال التي تعدت أكثر من 500 طفل في اسبوع واحد ،  و 1600 طفل جريح.

أضاف أنه على اتصال دائم مع الأطباء في غزة والوضع الصحي شديد الصعوبة ، وزيادة على ذلك انقطاع الكهرباء والماء وعدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للقيام بالعمليات الجراحية وعدم توفر غرف العنايه المركزه بسبب تزايد عدد الجرحى رغم تواجد الأطباء باستمرار.

أشار أنه توجه إلى الحكومة الإيطالية لعمل مايسمي بالجسر السحري للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

مظاهرة حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني بروما 
مظاهرة حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني بروما 
مظاهرة حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني بروما 

 

مواد متعلقة

الدفاع المصرى في روما يحتفل بالذكرى الخمسون لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة

احتفالات المصريين بالخارج بمرور 50 عاماً على ذكرى انتصارات 6 أكتوبر بميلانو

مشاركة السعودية إيطاليا لعرض ثقافتها وتراثها ومعالمها السياحة بروما

العثور على تابوتًا حجريًا مثيرًا للإعجاب بمدينة ريمس

زلزال بين توسكانا وإميليا رومانيا يتسبب في غلق المدارس

إعلان حالة الطوارئ بإيطاليا للحد من الهجرة غير الشرعية

هتك عرض صغيرة على يد سبعة مصريين في ميلانو

وصول الأب عباس بعد قتل ابنته لمحاكمته بإيطاليا
الجريدة الورقية