مظاهرة حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني بروما.. صور

صرح البروفيسور فؤاد عودة، رئيس جالية العالم العربي، ونقابة الأطباء، من أصل أجنبي في إيطاليا، أنه متضامن مع الشعب الفلسطيني، وأيضًا تضامن العالم العربي كله للقضية الفلسطينية، وأقيمت مظاهرة كبيرة في قلب العاصمة روما بإيطاليا في ساحة فيتوريو إيمانويلي مثل جميع المدن الكبيرة .

أظهر هذا الحدث بالتوحد العربي في كل العالم وليس بإيطاليا فقط بمشاركة عدد كبير من الجاليات العربية ورفض أي انقسام في الساحة الفلسطينية بهدف المصالح الشخصية أو لأسباب سياسية.

صرح أنه لابد في تلك الفترة كجاليات عربية العمل على الإتحاد والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

أكد أن القضية الفلسطينية ليست قضية فلسطين فقط بل قضية الأمة العربية ، وللأسف الشديد أظهرت الاحصائيات عن نسبة عالية من الوفيات وخصوصاً الاطفال التي تعدت أكثر من 500 طفل في اسبوع واحد ، و 1600 طفل جريح.

أضاف أنه على اتصال دائم مع الأطباء في غزة والوضع الصحي شديد الصعوبة ، وزيادة على ذلك انقطاع الكهرباء والماء وعدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للقيام بالعمليات الجراحية وعدم توفر غرف العنايه المركزه بسبب تزايد عدد الجرحى رغم تواجد الأطباء باستمرار.

أشار أنه توجه إلى الحكومة الإيطالية لعمل مايسمي بالجسر السحري للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

مظاهرة حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني بروما

مظاهرة حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني بروما