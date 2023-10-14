"سكر".. إيرادات الفيلم في شباك التذاكر أمس

بلغت إيرادات فيلم سكر للفنانة ماجدة زكي، أمس، الجمعة، تقدر 214.836 جنيهًا، وذلك ضمن موسم الصيف السينمائي لعام 2023.

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قصة فيلم سكر

وتدور الأحداث في إطار موسيقيّ وعائلي داخل ملجأ للأيتام، حول فتاة صغيرة تُدعى (سكّر) تعيش رفقة مجموعة كبيرة من الأطفال. حيث تدير الملجأ سيدة غليظة وتابع لها ذو نوايا سيئة.

أبطال فيلم سكر

يشار إلى أن يضم فيلم سكر مجموعة كبيرة من الفنانين مع الفنانة الكبيرة ماجدة زكي، منهم: ريهام الشنواني، حلا الترك، وديمة أحمد، محمد ثروت، ياسمينا العبد، معتز هشام، أحمد سعد، علاء زينهم، ماريا جمعة، عباس أبو الحسن، محمد دياب، والفيلم مأخوذ عن رواية صاحبة الظل الطويل للكاتب جين ويبستر، وتحت قيادة المخرج تامر المهدي.

فيلم سكر

آخر أعمال الفنانة ماجدة زكي

يذكر أن آخر أعمال الفنان ماجدة زكي مسلسل هجمة مرتدة، الذي خاضت به السباق الرمضاني لعام 2021.

يتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، حيث يخوض سيف ودينا سلسلة من العمليات السرية التي تهدف كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى لتقسيم المنطقة العربية، ونشر تنظيم القاعدة بالعالم.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل

