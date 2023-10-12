نادي الصيد يتوج بالدرع العام لبطولة الجمهورية للقوة البدنية

توج نادي الصيد المصري بالدرع العام لبطوله الجمهوريه للقوه البدنيه تحت 23 سنه، بعد تحقيقه المركز الأول فى ترتيب البطولة، التى أقيمت بالصاله المغطاه بمدينه الزقازيق.

وحققت اللاعبة حبيبه احمد خاطر المركز الأول بمنافسات ميزان 75 كجم، فيما حصدت اللاعبة جاسمين اسامه احمد المركز الأول بمنافسات ميزان110 كجم ،كما حصل جويس سامر جابر على المركز الثانى بمنافسات ميزان 100 كجم بالبطولة.

وحصد المركز الثالث اللاعبين أنس احمد جمال المركز الثالث ميزان 125 كجم و عبدالله حسين ميزان 90 كجم ،ويوسف تامر مصطفى ميزان 100كجم بمنافسات البطولة.

تحت إشراف، اللواء احمد نصر مقرر اللجنة، المهندس عمرو الصادق مدير النشاط الرياضى، العميد أشرف مصطفى سالم مدير صالة كمال الأجسام، ومحمد سعيد تربو المدير الفنى للفريق، مشرف إدارى الفريق أحمد إمام طه، احمد محمود محمد خدمات معاونه.