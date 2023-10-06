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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الصيد يتخطى عقبة الاتحاد السكندري فى بطولة الدورى الممتاز لكرة السلة سيدات

صيد 18 سنة ناشئات
صيد 18 سنة ناشئات لكرة السلة

حقق فريق 18سنة ناشئات لكرة السلة بنادى الصيد الفوز على فريق الاتحاد السكندرى بنتيجة 49/66 فى المباراة التى اقيمت اليوم بالدور التمهيدى لبطولة الدورى الممتاز سيدات المرتبط.

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سيدات الصيد يتوجن بكأس منطقة الجيزة لكرة السلة

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الصيد يُنهي استعداداته لانطلاق دوري القسم الثالث لكرة القدم


ضمت قائمة الفريق اللاعبات: جنى طارق ، جودى وليد ، حبيبة علاء الدين ، حلا ايمن ، شريفة تامر ، فرح عماد ، فريدة عمرو ، فريدة محمد ، فيروز اشرف ، لجين ايمن ، مريم محمد ، ملك وائل ، هنا حسام ، هنا طارق ، هنا محمد ، ملك احمد ، جنى حازم ، لارا عمرو ، ليلة حسام 
الجهاز الفنى والادارى 
محمود السداوى نائب رئيس الجهاز ، دكتور عماد السيد مدير فنى ، محمد عمر مدرب ، هيثم نور الدين مخطط احمال ، دكتورة علياء مؤمن طبيبة ، احمد الطاهر ادارى ، محمد عطا خدمات معاونة ، احمد عصام لجنة كرة السلة.

الصيد يفوز على سموحة بالدوري العام 

وعلى الجانب الاخر، حقق فريق الدرجة الاولى سيدات لكرة السلة بصيد الدقي الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 64 ـ 63 ، في اولي مبارايات الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام ممتاز (أ) سيدات المرتبط بمرحلة تحت 18 سنة ناشئات.

مثل الفريق اللاعبات: ريم أشرف زين العابدين، ريهام محمد سامح، زينة حسام منيع، سارة عمرو محمد، سلمى عمرو فايز،فريدة تامر ، فريدة مسعد، ليلى القوصي، مريم السطوحي،مريم محمد جابر، منة مدحت أبو سريع،نادين عمر عز الدين،نور السكري، نيرة مرسال، ليلى احمد يسر الدين

18 سنة ناشئات بنادي الصيد 

 

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