الصيد يتخطى عقبة الاتحاد السكندري فى بطولة الدورى الممتاز لكرة السلة سيدات

حقق فريق 18سنة ناشئات لكرة السلة بنادى الصيد الفوز على فريق الاتحاد السكندرى بنتيجة 49/66 فى المباراة التى اقيمت اليوم بالدور التمهيدى لبطولة الدورى الممتاز سيدات المرتبط.



ضمت قائمة الفريق اللاعبات: جنى طارق ، جودى وليد ، حبيبة علاء الدين ، حلا ايمن ، شريفة تامر ، فرح عماد ، فريدة عمرو ، فريدة محمد ، فيروز اشرف ، لجين ايمن ، مريم محمد ، ملك وائل ، هنا حسام ، هنا طارق ، هنا محمد ، ملك احمد ، جنى حازم ، لارا عمرو ، ليلة حسام

الجهاز الفنى والادارى

محمود السداوى نائب رئيس الجهاز ، دكتور عماد السيد مدير فنى ، محمد عمر مدرب ، هيثم نور الدين مخطط احمال ، دكتورة علياء مؤمن طبيبة ، احمد الطاهر ادارى ، محمد عطا خدمات معاونة ، احمد عصام لجنة كرة السلة.

الصيد يفوز على سموحة بالدوري العام

وعلى الجانب الاخر، حقق فريق الدرجة الاولى سيدات لكرة السلة بصيد الدقي الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 64 ـ 63 ، في اولي مبارايات الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام ممتاز (أ) سيدات المرتبط بمرحلة تحت 18 سنة ناشئات.

مثل الفريق اللاعبات: ريم أشرف زين العابدين، ريهام محمد سامح، زينة حسام منيع، سارة عمرو محمد، سلمى عمرو فايز،فريدة تامر ، فريدة مسعد، ليلى القوصي، مريم السطوحي،مريم محمد جابر، منة مدحت أبو سريع،نادين عمر عز الدين،نور السكري، نيرة مرسال، ليلى احمد يسر الدين