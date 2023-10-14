الوضع الحالي في غزة يُؤرق "الصين".. ودعوات عاجلة لحماية المدنيين

أعرب المندوب الصيني الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، "تشانج جونج"، عن قلق "بكين"، البالغ والشديد من الوضع الحالي في غزة، داعيًا لحماية المدنيين وتوصيل المساعدات لتجنب وقوع كارثة إنسانية، حسبما أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم السبت.

وأشار المندوب الصيني، إلى أن البعثة الصينية تشجع كل الجهود للقيام بما يلزم للحفاظ على المدنيين وخفض التصعيد في قطاع غزة وإسرائيل.

كارثة إنسانية:

قال تشانج جونج: "الصين قلقة من الوضع الحالي، ويجب القيام بما يحمي المدنيين وتوصيل المساعدات لتجنب كارثة إنسانية، نشجع كل الجهود للقيام بما يلزم للحفاظ على المدنيين وخفض التصعيد".

هذا ووزعت البعثة الروسية الدائمة لدى مجلس الأمن مشروع قرار على أعضاء المجلس يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين مشروع القرار الروسي كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية، ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون ذلك.

وتُواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، حيث تقوم الطائرات الحربية بتوجيه غارات جوية على جميع أنحاء القطاع، مخلفة دمارًا واسعًا في منازل المواطنين.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1900 قتيل بينهم 614 طفلًا و370 امرأة، وإصابة 7696 مواطنًا بجراح مختلفة منهم 2000 طفل و1400 امرأة.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية، حيث اقتحموا عددًا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، وقتلوا وجرحوا عددًا منهم، كما أسروا عددًا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.