حملة نظافة موسعة تجوب شوارع مدينة دشنا بقنا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، برئاسة عبداللاه، الخبير رئيس المدينة، ونائبيه قاسم عبدالراضي والحسيني صبري، اليوم السبت، استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة، من عموم شوارع المدينة، وذلك لرفع مستوى النظافة العامة بالمدينة والظهور بالشكل الحضارى ومنع انتشار الأوبئة والأمراض.

حيث استهدفت حملة اليوم طريق مصر أسوان وطريق طراد النيل وطريق امتداد السكة الحديد، وشوارع منطقة العزازية وصفارة ونجع الخولى والصعايدة والمداخل والحوارى الضيقة، بالإضافة إلى أعمال كنس الشوارع وبجانب البلدورات وتفريغ كافة صناديق القمامة، بنطاق المدينة.

وأشار الخبير على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع المخلفات أول بأول لضمان عدم تراكم القمامة والمخلفات لتحسين مستوى النظافة العامة بالمدينة خلال الفترتين، مشددًا على مسؤولى قسم النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام والمتابعة الميدانية المستمرة بقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجهة الحضارية لكل مدينة بالمحافظة.